Litio y oportunidad perdida

SEÑOR DIRECTOR:

En una reciente carta en La Tercera, Álvaro Iriarte sostiene que Chile habría desaprovechado el ciclo de precios altos del litio y adjudica dicho fenómeno al carácter no concesible del mineral. A su juicio, “La verdadera dificultad es que el litio no puede ser explotado libremente como tantos otros minerales en nuestro país”.

A partir de dicha reflexión, hoy podemos discutir públicamente una Política Nacional del Litio gracias -precisamente- al carácter no concesible de este. Equiparar su estatus legal al de otros minerales implicaría renunciar a dar una discusión pública sobre la orientación estratégica de su explotación.

Lo que se pone en juego con la propuesta de liberalizar la explotación del litio es, entre otros, la participación ciudadana. Que no sea concesible otorga al país la oportunidad de integrar las voces territoriales, indispensables para lograr equilibrios entre la protección efectiva de los humedales andinos y la explotación del mineral. Mecanismos que aseguran los derechos de los pueblos, como la consulta indígena, podrían no realizarse y, en caso de llevarse, se darían en el marco de cada proyecto, con los costos sociales que ello ha tenido, incluso para los proponentes. Tampoco se podría orientar una política industrial que permita crear una cadena de valor agregado en torno al litio, cuestión que no ha ocurrido con minerales concesibles.

De lograr materializar las posibilidades mencionadas, el carácter inconcesible del litio será algo para agradecer. “Perder” un ciclo de altos precios será tanto menos costoso que los conflictos socioambientales ya constatables en los territorios.

Antonio Pulgar

Santiago Correa

Investigadores ONG FIMA