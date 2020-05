SEÑOR DIRECTOR

Vivimos tiempos de mucha incertidumbre y sensación de temor. La pandemia y anteriormente el estallido social nos han golpeado fuerte y duro, ya que estas realidades dejan de manifiesto grandes diferencias e inequidades en nuestra sociedad. Hoy, muchos están luchando por sobrevivir, y no me refiero solo a aquellos que se encuentran en estado crítico de salud y a los cuales les deseamos mantenerse batallando y con fuerza para sortear esta situación, sino que también otros que por el confinamiento o la pérdida de empleo o la destrucción del que tenían se ven en un estado de precariedad absoluta.

Hoy es la vida misma la que está en juego e, incluso en este contexto, nuestras fuerzas para abordar esto se dividen en objetivos personales, grupales, que no contribuyen en nada a solucionar los problemas. Las personas necesitan alimentarse, requieren algo más de seguridad; necesitamos que las camas y los ventiladores estén disponibles; necesitamos que los que están en cuarentena la hagan; necesitamos que aquellos que viviendo la cuarentena ponen en riesgo sus vidas porque no pueden alimentarse, les llegue ayuda, no la promesa de ayuda, sino que llegue ahora. Se ha perdido mucho tiempo en discusiones políticas, retóricas, pero las personas no pueden esperar.

Sin duda, habrá que discutir un nuevo modelo para el país, una nueva sociedad que deberá ser construida por todos, pero ahora debemos sumarnos todos a contribuir a las soluciones y no necesariamente a la generación de nuevos problemas; que aquel que quiera ganar adeptos, lo haga porque se puso al servicio de los demás sinceramente, que buscó caminos nuevos de solución en todos los ámbitos, porque fue capaz de colocar la bandera sobre los escombros y cantar el Himno Nacional.

Todos nos necesitamos, todos debemos hacer enormes esfuerzos para sacar adelante al país, sus organizaciones, su gente. Que lo que salga en los medios sea la colaboración, y la crítica o la objeción, hágala llegar directamente, puesto que también es necesaria, pero que nuestras fuerzas vayan a lograr la colaboración y llegar a quienes hoy más lo necesitan.

Dr. Diego Durán Jara

Rector de la Universidad Católica del Maule

Presidente de la Red G9