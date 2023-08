SEÑOR DIRECTOR:

Siempre he pensado como don Agustín Squella lo expresa: el capitalismo, en este curso, acabará con el planeta.

Sin duda, el capitalismo es el único sistema que produce bienestar a la humanidad, pero, lamentablemente, no internaliza correctamente los costos medioambientales. Sin embargo, hace un par de días sentí un destello de esperanza: se me cruzaron en Santiago un par de autos eléctricos, y luego en casa me maravillé con los avances de la Inteligencia Artificial.

Puede aún haber cambios copernicanos, de otra forma, sí don Agustín, los siglos contados...

Gabriel Guiloff