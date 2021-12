Memento mori

SEÑOR DIRECTOR

Los chilenos hemos acordado una votación, pero no necesariamente hemos votado un acuerdo. Las diferencias son demasiado elocuentes como para que alguien se sienta autorizado a hacer cambios radicales sin construir primero un buen acuerdo.

Un voto es solo un voto, y cada uno tiene sus propias razones para votar por uno u otro candidato. Desde afuera no podemos ver esas razones, solo una preferencia. Cuidado, entonces, con los que hacen lecturas catastrofistas o cuelgan etiquetas totalitarias o antidemocráticas a los que votaron por el otro candidato. Esos son los verdaderos fanáticos.

El fanatismo, dijo Chesterton, no tiene nada que ver con la intensidad de la adhesión a una opción. Un fanático es la persona incapaz de concebir la posibilidad de que alguien sostenga o apoye una opción distinta de la suya. El fútbol es un buen ejemplo: estar dispuesto a morir por mi equipo no me convierte en fanático; sí lo soy, en cambio, si no puedo aceptar que haya gente que sea hincha de otro equipo.

Si usted no concibe la posibilidad de que alguien vote por Kast y siga siendo demócrata, entonces usted es un fanático, no el que votó por Kast. Si alguien no entiende por qué motivos alguien votaría por Boric si va apoyado por los comunistas, también es un fanático, no el que votó por Boric. Hay muchas y muy buenas razones para haber votado por Kast o por Boric.

Los candidatos Kast y Boric, por su parte, también deben ponderar su reacción ante los resultados de la elección. Para ellos vienen días de emociones muy fuertes, por lo que deben asegurarse de que alguien en su entorno les recuerde -como a los generales romanos- que van a morir.

Deben recordar que quizás ni siquiera la mitad de los votantes fue a votar. Que, de los que votaron, casi la mitad no lo eligió. Que es muy probable que ese grupo de personas le tengan mucho miedo; a él y a la gente que le rodea. Y en política, el miedo es una emoción peligrosa. Por eso, si va a ocupar el sillón presidencial es responsabilidad suya no encarnar esos miedos, no convertirse en el fantasma que frustra sus sueños y aspiraciones de un futuro mejor.

José Agustín Muñiz Viu

Director de Periodismo

Universidad Gabriela Mistral