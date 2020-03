Menores en espera por cirugías

Un informe del Ministerio de Salud, según consigna este medio, señala que en el tercer trimestre de 2019, según lo informado por los servicios de Salud del país, existían poco más de 35.000 niños y adolescentes menores de 15 años en listas de espera por cirugías No GES. Una cifra especialmente elevada, que atendida las características del grupo que permanece en esa condición, por plazos no menores, resulta preocupante y demanda de especial atención.

Las listas de espera en materia de salud en el sector público, no solo quirúrgico, es una materia sensible. Estas han sido un tema permanente en el debate público y no han escapado de los objetivos de las distintas campañas y administraciones, donde las autoridades del sector se han fijado metas para disminuir el tiempo y el número de pacientes en ellas, cifras que no han estado exentas de polémicas. Sin embargo, el problema de periodos largos de espera para una cirugía al tratarse de menores adquiere una connotación especial. En muchos casos, el efecto que ese tiempo puede significar en el desarrollo físico y psicológico del menor es relevante y las diferencias que puede generar una pronta y oportuna atención deben llevar a priorizar la entrega de este tipo de prestaciones.

Sin perjuicio de que desde el 2018 la cifra había disminuido en 6.000 casos, es fundamental avanzar en la solución, tras acciones prácticas y creativas, para lo cual es necesario dejar atrás las recurrentes discusiones ideológicas que han caracterizado el debate en materia de salud. Es por ello que potenciar la colaboración público privada, aprovechando capacidades ociosas en recintos particulares, que anteriormente han dado buen resultado, con las debidas salvaguardas en el uso recursos, sería un paso positivo. Lo mismo que mejorar la gestión en el uso de pabellones y una adecuada evaluación de la disponibilidad de recursos en cada uno de los servicios de salud, de manera de suplir oportunamente la insuficiencia de médicos. Todas esas medidas podrían contribuir eficazmente a que ningún menor vea postergado su desarrollo y educación.