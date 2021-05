Mínimos comunes, máxima soberbia

SEÑOR DIRECTOR

En medio de la coyuntura electoral, y sin perder el paso, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, lleva adelante la agenda de mínimos comunes. Afirmó -con sensatez- que “mientras los candidatos están preocupados de las elecciones, nosotros nos preocupamos de las familias”.

Esta agenda se levantó con protagonistas sociales, gremios, fundaciones -entre ellas Horizonte Ciudadano- y especialistas, con participación y transparencia, en un gesto que da cuenta de que hay quienes entendieron el clamor de Chile. Lamentablemente, este esfuerzo se encontró con el muro ideológico anticiudadano que es este gobierno, donde no hay políticos de fuste. Se abordan, con urgencia, algunas de las muchas necesidades de miles de compatriotas, pero ni siquiera así el gobierno fue capaz de tomarlo con altura.

Los consensos y acuerdos mínimos son imprescindibles para nuestra democracia y para terminar con la espiral de deterioro institucional en la que estamos sumergidos. La distancia entre la ciudadanía y los políticos de todos los sectores resulta terreno fértil para el populismo, el autoritarismo y las pulsiones antidemocráticas que tienen tantas sociedades en el siglo XXI, situaciones que no podemos permitir.

Estirar la cuerda como si fuera irrompible es tan peligroso como no hacer nada. El oficialismo olvida, primero, que no hay nada indestructible, menos en política; y, segundo, que si la agenda de mínimos comunes no avanza, probablemente sí lo hará otra, una del todo o nada.

Necesitamos que prime la sensatez por sobre la soberbia.

Sebastián Piñera debe pensar en Chile. Debe dejar de apostar a ganador, en circunstancias de que sus fichas son escasas; cuenta con el menor apoyo ciudadano de todos los gobiernos desde el retorno a la democracia.

Con un Presidente que cree contar con apoyos que no son tales, que no ordena a su coalición, que no escucha y se cierra al diálogo con la oposición, la pregunta es: ¿qué podría salir mal?

Paulina Vodanovic Rojas

Presidenta Fundación Horizonte Ciudadano