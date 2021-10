Modelo de pensiones de Boric

SEÑOR DIRECTOR

El candidato Gabriel Boric ha planteado que, de llegar a La Moneda, derogaría el actual sistema de pensiones. Se establecería un sistema de reparto a cargo de un órgano estatal, con jubilación como derecho universal, con un pilar contributivo financiado por los trabajadores del sector formal de la economía (aporte obligatorio a fondo previsional estatal -tipo tributo- del 18% de las remuneraciones), considerándose una pensión mínima de cerca de US$350, soportada por fondos estatales.

Los trabajadores con ahorros en sus cuentas individuales -que no los entreguen al futuro fondo estatal- estarán obligados a la cotización/tributo del 18% pero no podrán acceder al pilar contributivo y solo podrán financiar sus pensiones con sus ahorros y el pilar solidario, para alcanzar la pensión mínima. Es decir, no tendrán más opción que entregar sus fondos. Se trata, para esos trabajadores, de una expropiación disfrazada versus el pago de contribuciones/tributos sin contraprestación, lo que viola todos los principios de un sistema de pensiones y los derechos fundamentales sobre los cuales éste debiera sostenerse.

Patricio Masbernat

Abogado y académico U. Autónoma de Chile