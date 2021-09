“Mundo mágico”

SEÑOR DIRECTOR

En su columna titulada como esta carta, Daniel Matamala incursiona en varios temas que hacen necesario establecer algunas puntualizaciones:

1) La inflación generada a partir de 1971 no fue solo resultado de una idea fantasiosa, sino que de una dura lucha política que afectó gravemente el desempeño económico.

2) El deterioro histórico de los salarios más que de una política errada de la UP, resultó de la política de la dictadura militar que quiso terminar con los sindicatos y las organizaciones políticas vinculadas a los trabajadores, aplicó una política de reducción salarial generalizada en particular contra los trabajadores de la salud y educación pública, y del Estado en general, y estableció una ley laboral que hizo imposible la acción colectiva de los trabajadores.

3) No es el BC autónomo lo que explica la reducción de la inflación. Es la conciencia de la sociedad y el sistema político que los excesos inflacionarios no ayudaban al progreso social, lo que hizo posible la reducción histórica de la inflación. Esto es un fenómeno global que ocurre en países que tienen un BC independiente o no. Tiene que ver también con un cambio en la apreciación de la teoría económica respecto de la inflación. La imbricación entre la política y la economía no permite sacar conclusiones simples.

Eugenio Rivera

Director Área Económica Fundación Chile 21