Niñez, más que un día

SEÑOR DIRECTOR:

Ojalá que aquella niñez que celebramos el domingo no sea de solo un día, si no que constituya el centro de nuestro sistema. Solo así podremos formar una sociedad empática, sensible y proyectiva.

Debemos entender que la niñez no se celebra (solo) con regalos o fiestas, sino que respetando su derecho a ser niños. Y, en particular hoy, que no sean ellos quienes se adapten a un sistema educativo, sino que este se reinvente con los niños como protagonistas.

María Luisa Salazar Preece

Directora de Formación Práctica, Facultad de Educación UDD