No bajar la guardia

SEÑOR DIRECTOR

El reciente inicio de la vacunación no significa el fin de la pandemia. Aún quedan meses de crisis, los que incluso, de no mediar el reforzamiento de las medidas de control y una real toma de conciencia por parte de la ciudadanía de los peligros que implica el no cumplir los protocolos sanitarios, podrían ser los más complejos.

Si bien comenzó la primera etapa de la vacunación, para el personal de la Salud, la pandemia sigue latente y se deben extremar las medidas preventivas repetidas hasta el cansancio por la autoridad sanitaria. De ello dependerá que nuestro país pueda superar la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos.

Pilar Riesco V.