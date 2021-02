Nueva prueba de transición universitaria

SEÑOR DIRECTOR

Los resultados de la nueva prueba para ingresar a las universidades han generado variadas reacciones.

¿Cuál es el dato más valioso sobre la reciente aplicación de la Prueba de Transición para la Admisión Universitaria? El hecho de que tal examen se haya desarrollado normalmente en medio de una pandemia y tras un año escolar lleno de imprevistos y limitado a una educación a distancia, es un logro singular. Se debe a la resiliencia de los estudiantes, el esfuerzo de sus familias, el rol de los profesores y sus colegios, al apoyo de diversos servicios y el trabajo de la Subsecretaría de Educación Superior y el Demre. ¡Bien por todos ellos!

Pero el nuevo instrumento, ¿es mejor que la anterior PSU? No lo sabemos. Solo se podrá comprobar más adelante, pues el propósito de la prueba es informar a los estudiantes y a las universidades sobre su aptitud y habilidades para cursar estudios superiores, lo cual demorará varios años en verificarse.

¿Es más adecuado el diseño técnico adoptado por la nueva prueba? Esto se establecerá tras repetidas aplicaciones, mediante una evaluación independiente. Por ahora sabemos que no generó problemas, lo que es de suyo positivo.

¿Es más justo el actual instrumento, en el sentido de no perjudicar a unos alumnos y favorecer a otros, por sesgos socioculturales? En principio, el mero hecho de contener menos preguntas y una menor referencia a contenidos enseñados podría ayudar a los estudiantes de hogares con menor capital socioeconómico y cultural. Los datos iniciales muestran que podría haber una pequeña ganancia en tal sentido, mas se trata, propiamente, de un efecto de medición.

¿No puede afirmarse, entonces, que la educación chilena ha mejorado y que los aprendizajes se hallan distribuidos un poco más equitativamente? No, la prueba no permite concluir eso. Los exámenes que sí sirven para medir esos aspectos, como Simce o PISA, no muestran progresos en tal sentido.

José Joaquín Brunner

Académico UDP, exministro