Nuevas voces en la Cumbre

SEÑOR DIRECTOR:

La Cumbre de las Américas ha significado el estreno público multilateral de una nueva etapa en la política exterior de Chile. Por decir nueva, no implica una refundación como a muchos les gustará problematizar con un cierto tono catastrófico; se trata de una etapa donde se toma lo mejor de la tradición y se actualiza el tenor a los nuevos temas, fundamentales y críticos, en el sistema internacional contemporáneo.

Un antecedente del despliegue que es posible observar en la actualidad se encuentra en el libro Nuevas Voces en Política Exterior (FCE, 2021). Un esfuerzo notable, desde una mirada renovada y progresista, por darle sentido y contexto a las discusiones que convocan a nuevas generaciones de internacionalistas. De ahí se derivan lineamientos centrales, como la política exterior feminista y la política exterior turquesa, que otorgan marcos de acción en los cuales se enmarca toda la acción en esta materia. Se trata de principios transversales que permean no solo el pensar, sino el actuar en política exterior.

Y es aquí donde vale la pena hacer una importante reflexión: la toma de decisiones en política exterior no está disociada de su implementación. Tal como indica la investigación en esta área específica hace décadas, la decisión en sí no es sinónimo de su resultado. La fase de implementación en política exterior es tan importante como la toma de decisiones, pues de ella depende la coherencia y resultados de ésta. Lo anterior deriva en una acción concertada y clara en materia de nombramientos, así como la generación de un espíritu colectivo que propiciará el cumplimiento de los objetivos. Desde la designación de la Canciller Urrejola, una clara señal al valor transversal de los DD.HH. en la política, así como la opción por identificar personas claves en embajadas y unidades estratégicas de la Cancillería, es posible observar la seriedad con que se está tomando esta nueva etapa. Lo anterior nos permite comprender cada declaración emitida como parte de un corpus de pensamiento, y no como la acción individual de personas en cargos.

Probablemente, sea más fácil opinar respecto de los titulares. O quedarse con una crítica vacía a las nuevas formas personificada en nombres. Lo interesante es que, desde hace un tiempo, no se lograba observar el nivel de consistencia que vemos hoy, en un Ministerio clave al desarrollo del país en su conjunto.

Pía Lombardo

Académica Universidad de Chile