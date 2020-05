SEÑOR DIRECTOR

Esta semana se aprobó en la Comisión de Hacienda del Senado la obligatoriedad de kínder para todos los niños y niñas de nuestro país. Sin duda que esta noticia constituye un paso más en la institucionalización de la educación parvularia y va en sintonía con las políticas públicas que hemos impulsado como gobierno de poner a los niños primeros en la fila.

Porque la educación de nuestros niños no puede esperar y porque asistir a kínder sí importa y tiene resultados concretos en el desarrollo escolar futuro. Por ejemplo, niños y niñas que asisten a este nivel obtienen 18 puntos más en la Prueba Nacional de Lectura que aquellos que no asisten. Por otro lado, la educación parvularia de calidad tiene un rol crucial en la transformación de la sociedad, permitiendo que el origen socioeconómico no sea determinante en la trayectoria educativa.

En tiempos de pandemia, las familias han comprendido la importancia de la educación parvularia. Y confiamos en que los parlamentarios también así lo entiendan.

María José Castro

Subsecretaria de Educación Parvularia

Ministerio de Educación