Pacientes de hospitalización domiciliaria

SEÑOR DIRECTOR:

Nos vemos en la obligación de expresar nuestra gran preocupación dado al escenario tan delicado que está ocurriendo en el ámbito de la salud con las Isapres, pues los pacientes de categoría UCI y UTI podrían quedar sin atención clínica.

Nosotros, como homecare (clínica de hospitalización domiciliaria) entregamos cuidados clínicos directamente en el hogar de pacientes de alta complejidad. Una gran parte de ellos, requiere, a lo largo de su ciclo vital, una atención permanente, porque padecen de enfermedades crónicas, por lo que necesitan los cuidados de por vida.

La problemática en que se ve hoy a esta categoría de pacientes, recae en que a través de la cobertura de su Isapre logran acceder a este tipo de servicio. Pero si estas prestadoras de salud llegaran a desaparecer y no existiera otro sistema que las reemplace, el paciente no tendría financiamiento para cubrir los cuidados en domicilio. Podría hacerlo en alguna clínica u hospital, pero estas entidades no tienen la capacidad de recibir alrededor de 1.000 pacientes -que sumarían entre todos los homecares- de una sola vez, por lo que el paciente de hospitalización domiciliaria quedaría a la deriva.

Es importante resaltar que trabajamos con personas, que no es lo mismo que vender un computador. Hoy, no podemos dejar a un paciente sin alimentación, sin el ventilador mecánico o sin el personal que lo asista.

María Paz Leyton

Gerente General de Clínica Medical Home