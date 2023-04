Paridad para legitimar la nueva democracia

SEÑOR DIRECTOR:

Con preocupación he leído la primera propuesta de la Comisión Experta sobre una supuesta norma que impulsaría la declaración en pro de la equidad de género. Su redacción me parece insuficiente. Se argumenta a su favor que es parecida a la norma francesa. No obstante, a la fecha, Francia posee una presencia de solo un 37% de mujeres en el Congreso, muy por debajo del 50% que implicaría la normativa de paridad.

Ya ha sido documentado por una serie de ciencias, incluyendo las ciencias políticas y sociales, así como las ciencias exactas, que las mujeres continúan en una situación de subrepresentación. Para ello, las académicas hemos producido toneladas de evidencia que avalan mis palabras, sin embargo, pareciera ser que todavía tenemos que presentar aún más evidencia de la existente ante una resistencia no solo de algunos de los expertos y expertas, sino también de partidos políticos y dirigentes que parecen no querer verlo.

Las demandas de las mujeres por igual participación y las medidas de acción para afirmar su presencia en las estructuras de poder ayudarían a legitimar este proceso que parece indiferente ante la ciudadanía.

La nueva democracia que se está diseñando requiere justicia distributiva, como de género y de clases, particularmente en una sociedad tan desigual como la chilena. Es de esperar que esto lo entiendan no solo quienes están redactando el nuevo texto, sino también los partidos políticos. De lo contrario, esta nueva democracia seguirá tan imperfecta como la que estamos dejando atrás.

Javiera Arce Riffo

Red de Politólogas