SEÑOR DIRECTOR

El sector agrícola en Chile se ha transformado, hoy más que nunca, en una pieza clave para el abastecimiento de nuestros compatriotas durante la pandemia. En estos momentos tan difíciles, esto ha significado que hayan podido llegar los alimentos en forma oportuna y suficiente, a cada rincón de Chile.

No obstante, esto no sería posible sin el trabajo de los transportistas, empresas de transporte y choferes de camiones, quienes son parte fundamental de la cadena logística necesaria para que el abastecimiento no se vea afectado.

Por esta razón es que los últimos hechos de violencia nos resultan repudiables, especialmente lo sucedido este año con la muerte de un chofer de camión, y la semana pasada con una niña gravemente herida por un disparo, en un acto simplemente cobarde.

En Fedefruta comprendemos el sentimiento que hoy tienen choferes y transportistas, el cual los motivó a iniciar un paro de camioneros. Por ello es que volvemos a solicitar a las autoridades políticas, legislativas y judiciales, generar las condiciones de seguridad para que actividades tan estratégicas como la agricultura y el transporte se realicen en condiciones de normalidad, así como también investigar con celeridad y encontrar a estos delincuentes, detenerlos, acusarlos y juzgarlos tal como corresponde a un estado de derecho como el nuestro.

Jorge Valenzuela Trebilcock

Presidente Fedefruta