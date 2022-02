Perspectiva de género: una herramienta para la igualdad

SEÑOR DIRECTOR

La incorporación de la perspectiva de género en el sistema de justicia ha generado una reacción de alarma en un grupo de personas que creen que esto se traduce a “fallar a favor de las mujeres”.

Lo cierto es que hay varias consideraciones que podrán aclarar el panorama. En primer lugar, la perspectiva de género es una herramienta -no un fin en sí mismo-, que parte de la base de que vivimos en un mundo donde las relaciones de poder hombre-mujer no son equivalentes y que, por lo tanto, a la hora de juzgar, invita a mirar el panorama completo. Esto implica que debemos considerar los factores económicos, geográficos, culturales, simbólicos, etc., que afectan a mujeres y hombres de cada sector en el ejercicio de sus derechos.

Pero las diferencias no operan solo en la vida cotidiana, sino también en los procesos mismos, procesos que, por lo demás, debemos recordar se construyen por varones a partir de un sujeto universal que, casualmente, también es varón. Así, se busca corregir la parcialidad de algunas decisiones que se derivan del propio androcentrismo. Para lograr la incorporación de esta perspectiva, se requiere formación inicial y constante de quienes participan en el sistema de justicia.

Finalmente, esto no es nada nuevo: ha sido parte de informes y recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos hace ya un buen rato, e incluso el Poder Judicial lo ha incorporado en sus planes estratégicos, permitiendo que, por ejemplo, hoy contemos con una secretaría técnica de igualdad de género y no discriminación.

La incorporación de la perspectiva de género en el sistema de justicia solo enriquece el debate y nos encamina a un nivel de mayor igualdad en vías de erradicar la discriminación y los estereotipos al enfrentar un caso.

Danitza Pérez Cáceres

Directora ejecutiva de Abofem

Lieta Vivaldi Macho

Núcleo Constitucional UAH, directora académica de Abofem