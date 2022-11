SEÑOR DIRECTOR:

El anuncio realizado por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones sobre la incorporación de 208 buses Red a la Estación Intermodal La Cisterna es, sin duda, una buena noticia para todos. No solo porque beneficiará a 215 mil personas, sino porque se trata de una flota de vehículos ecológicos, más cómodos y tecnológicos, que podrían mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Sin embargo, es probable que estos buses tengan poca vida si circulan por calles llenas de hoyos que se encuentran en todo el eje de la Gran Avenida y calles aledañas, que se agudizan entre La Cisterna y El Bosque. Si no queremos seguir desilusionado a las personas, por generar expectativas no cumplidas, debemos ver y trabajar las políticas públicas de manera integral, y avanzar hacia un desarrollo no solo sustentable de nuestras ciudades, sino también sostenibles en el tiempo. Por ello, esperamos que el próximo anuncio sea la modernización del eje Gran Avenida.

Daniel Andrades

Director territorial RM zona sur

Fundación Pacto Social