SEÑOR DIRECTOR:

Como ha ocurrido con otros representantes de la nueva derecha, Hernán Larraín, en entrevista con La Tercera, no logra proyectar su aspiración a renovar su sector, en una mirada distinta e innovadora del proceso constituyente, del borrador de la nueva Constitución y de la transformación de la sociedad chilena.

Esboza críticas que no se diferencian de la derecha extrema. Sostiene que no hubo diálogo en circunstancias que desde la gran fragmentación de la sociedad chilena que dejó en evidencia el estallido social fue posible construir una salida institucional a la crisis y una mayoría que superó la exigencia de los 2/3 al aprobar los artículos con un promedio de 75% de los votos. Sostiene que el texto constitucional no tiene como prioridad los derechos a la educación, la salud y las pensiones cuando basta una rápida revisión para constatar la consagración del Estado Social y Democrático de Derechos desagregándose en normas que se refieren a los derechos indicados. Desconoce la innovación política que representa la Convención al lograr acuerdos con amplias mayorías, al incorporar temas, preocupaciones y sectores antes excluidos, operar con total transparencia e impulsar un debate sustantivo. Insiste en que no habilita la política en circunstancias que promueve reales comunidades políticas en las regiones, empodera al Congreso al crear un presidencialismo atenuado y rebaja sustantivamente los quórums.

Eugenio Rivera

Presidente Fundación Foro para un desarrollo justo y sostenible