Protección de niños, niñas y adolescentes

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de la carta “Informe de la ONU” publicada en La Tercera el 19 de abril, me permito aclarar que el informe publicado por la Comisión Internacional de Juristas junto a Onusida y Acnudh, en marzo de 2023, ha sido tergiversado en varios sitios web. El informe no pide la despenalización de las relaciones sexuales con niños, niñas y adolescentes; ni la abolición de la edad de consentimiento para las relaciones sexuales.

Frente a estas informaciones incorrectas, Christine Stegling, directora ejecutiva adjunta de Política, Abogacía y Conocimiento de Onusida, y el vocero del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, han declarado lo siguiente: “En el informe de la Comisión Internacional de Juristas se establecen principios jurídicos para orientar la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos al derecho penal. En la aplicación de la ley se reconoce que las sanciones penales no son apropiadas contra los adolescentes de edades similares para la actividad sexual consensual no explotada. También se reconoce que no se debe impedir que los adolescentes accedan a los servicios de salud que los protegen. La ONU está comprometida en la lucha contra la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes (NNA) y sostiene que la explotación sexual y el abuso de los NNA es un delito, y apoya a los países para protegerlos”.

Como Sistema de las Naciones Unidas en Chile reiteramos nuestro compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes y llamamos a la ciudadanía a no fomentar la desinformación.

María José Torres

Coordinadora Residente Sistema de las Naciones Unidas en Chile