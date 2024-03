¿Qué cosas realmente nos ayudan?

SEÑOR DIRECTOR:

Si pensamos en eventos que nos salvan la vida, probablemente vengan a la mente escenas de grandes rescates, o bien una cirugía de gran complejidad. Sin duda esos actos se agradecen, pero hay acciones que tienen mucha más repercusión al momento de reducir la mortalidad.

La ginecología tiene sus propias acciones preventivas, tremendamente efectivas al momento de salvar(nos) la vida. ¿Cuáles son? La detección precoz de los cánceres de mama y cervicouterino y la anticoncepción. La mamografía es el único examen que permite diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la neoplasia que más mujeres afecta en el mundo: el cáncer de mamas.

El cáncer cervicouterino sigue siendo frecuente, y se puede evitar casi por completo al combinar la vacunación contra el Virus Papiloma Humano, el uso de preservativos y los exámenes que detectan lesiones precoces.

¿Y qué rol juega la anticoncepción al hablar de reducción de mortalidad? Es un hecho probado que los embarazos no deseados tienen más riesgos que los embarazos planificados, por múltiples razones. Es más, antes de 1965, en que se inició el acceso masivo a anticonceptivos, la principal causa de muerte de mujeres en Chile eran las complicaciones de embarazo, aborto, parto y postparto…

Tenemos temas pendientes. La cobertura del Papanicolaou disminuyó de manera importante con la pandemia. Aún no tenemos mamografías gratuitas en el sistema público. Faltan horas de matrones/as en atención primaria. Y probablemente la mayor deuda sea la educación sexual. No es posible que se comprenda la importancia del autocuidado en todo aspecto si no hemos aprendido oportunamente la relevancia de cuidarnos, en el gran sentido que abarca esa palabra.

Andrea Von Hoveling

Miembro de la Agrupación Ginecólogas Chile