¿Quién le pone el cascabel al gato?

SEÑOR DIRECTOR:

El lunes se inauguró una extensión de la línea 3 del metro de Santiago, lo que sin duda traerá numerosos beneficios para aproximadamente 270 mil personas.

Lo anterior vuelve a poner en la palestra el tema del transporte público en la ciudad y sin duda alguna me lleva a pensar en un tema que aún está lejos de solucionarse: la evasión. Preocupa cómo no hay un enfoque estatal real para enfrentar este problema, que no tan solo afecta la recaudación del Estado, sino que también urge a visualizar la profunda injusticia hacia los miles de personas que desembolsan parte de sus ingresos en cumplir con las correctas prácticas de la vida en comunidad.

Esperemos que nuestras autoridades busquen ponerle el cascabel al gato a este fenómeno antes de que se transforme en un verdadero león incontrolable.

Gael Fernández Salgado