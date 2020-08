“Reforma al sistema de pensiones”

SEÑOR DIRECTOR

El senador Navarro responde mi carta pidiendo un debate sin “caricaturas”. Bien, lo invito entonces a ocuparse del tema de fondo, que consiste en mejorar las pensiones, más allá de las caricaturas sobre las AFP y de las ideologías.

La administración de las cotizaciones es solo un componente más dentro de un esquema que también debe examinar edad de jubilación, baja cotización y lagunas previsionales. Respecto a esto último, Navarro señala que “el sistema no hizo nada respecto de las lagunas previsionales”. Es oportuno recordar que las administradoras no tienen forma de evitar las lagunas; en cambio, el Congreso y el Gobierno tenían la obligación de fiscalizar el mercado del trabajo a través de la Dirección del Trabajo. El trabajo informal ronda el 30% (INE), y el salario imponible declarado ronda el 50% del consumo de los hogares (Super. AFP y BC). Ningún sistema previsional funcionará si esas instituciones, en las que el senador ha tenido parte durante los últimos 30 años, no cumple su rol.

Ignacio Garay P.

Abogado