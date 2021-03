Reforma de pensiones

SEÑOR DIRECTOR

La propuesta de reforma pensiones del gobierno es mala para Chile. El 3% a fondo solidario sería un impuesto al trabajo, que bajará sueldos reales y fomentará la informalidad. El 3% administrado por un “ente estatal” solo tiene costos asociados y cero beneficio. El 2% aporte del Estado no requiere reforma y mezcla una reforma tributaria con uso de fondos, lo cual es inconstitucional.

La propuesta no deja conforme ni a la derecha ni a la izquierda, pues no es “ni chica ni limonada”. Atenta contra principios básicos del electorado que votó por el actual Presidente. Lo más aconsejable es no aprobar este proyecto, y que sea tema de la próxima elección presidencial y de congresistas.

Paul Fontaine B.