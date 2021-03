Reforma migratoria en EE.UU.

SEÑOR DIRECTOR

La aprobación del rescate de la economía de Estados Unidos por 1,9 billones de dólares por parte del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es histórica. Ese triunfo lo deja en buen pie para poder ir por su segunda ley, que es una reforma migratoria, tema sobre el que no se legisla en Washington desde los años 80.

La nueva legalidad para inmigrantes y aquellos que ya residen en EE.UU. de manera ilegal establecería un nuevo lenguaje. Por siglos, quien no ha nacido en el país del norte, cuando se instala allí, es denominado “Alien”. La reforma busca reemplazar “tan peyorativa y degradante denominación” por el término compuesto “No-Ciudadano”. Lo anterior no es exclusivo de los estadounidenses, ya que en Japón, incluso a los diplomáticos acreditados en Tokio, se los califica de “Gaijin”, que en japonés denota, en parte, la no pertenencia de una persona.

De prosperar, es de esperar que esta nueva ley del Presidente Biden inspire a muchos otros países a no llamar “Alien” a quien reside y trabaja legalmente dentro de sus fronteras.

Jeff Peet M.

Periodista