Reinvención urbana

SEÑOR DIRECTOR:

El reciente anuncio del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, de un plan de arbolado urbano, sumado a los esfuerzos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de hermoseamiento transitorio de Plaza Italia y al anuncio del gobierno de retomar el proyecto de la misma zona, junto a la posibilidad de reflotar el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, dan señales de la toma de conciencia de la importancia que tiene el urbanismo para los ciudadanos.

No solo se trata de percibir una ciudad hermosa, si no también, de la vinculación que ello tiene con la sensación de seguridad (o inseguridad en una ciudad deteriorada) y la pertenencia de las personas.

La columna de Ricardo Abuauad y Frédéric Bonet, Gran Premio de Urbanismo de Francia 2014, rememorando un Santiago desigual, sin embargo, de “una vivacidad prodigiosa”, hoy convertido en “campamento atrincherado”, según sus palabras, abre también una esperanza a la sana y necesaria reinvención y reconstrucción de nuestras ciudades, quizás ya iniciada en los pequeños pero importantes gestos descritos anteriormente.

No perdamos este impulso, no bajemos los brazos. Que no nos pase lo de la frase de Serrat que dice: “No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, ni nada más amado que lo que perdí”.

No perdamos nuestras ciudades como vía para lograr identidad, armonía e igualdad.

Mónica Álvarez de Oro

Past president

Asociación de Oficinas de Arquitectos