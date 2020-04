Renuncia personal a triaje

SEÑOR DIRECTOR

Admirable gesto de don Abraham Santibañez al publicar su renuncia a la eventual necesidad de un respirador artificial, a favor de afectados más jóvenes. Como octogenario, me sumo a su decisión, pero señalando dos caveats:

No faltarán los moralistas que invoquen el primer acápite del Art. 16 de la ley 20584: “En ningún caso, el rechazo del tratamiento podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte”. El texto es ambiguo y contradictorio, se presta a sesgos e interpretaciones idiosincrásicas.

triaje (=selección) fue ideado a instancias de Napoleón para emplear juiciosamente los escasos recursos médicos disponibles: los heridos en el campo de batalla graves cuyo tratamiento es inútil, los leves que mejorarán aún sin cuidados médicos, y los heridos de mediana gravedad que debían recibir todos los escasos recursos. En centros asistenciales de urgencias, en situaciones de catástrofe, y si los requerimientos exceden los recursos, hay instructivos internacionales de triaje, codificados por color: desde negro (irrecuperable), hasta verde (lesionado pero no urgente) y blanco (no urgente), pasando por rojo (urgencia vital máxima) y amarillo (urgencia vital). Pronóstico y beneficios de tratamiento son los únicos criterios legítimos aplicados oficialmente en muchos hospitales del mundo; la edad no es, ni debe ser, criterio de triaje.

Las limitaciones de esfuerzos terapéuticos también tienen criterios generales reconocidos y si se aplican han de existir medidas paliativas adecuadas, en ausencia de las cuales se reactiva la polémica de la voluntaria aceleración de la muerte.

No es oportuno reinventar una rueda ya existente en muchas sociedades. El miedo acucia el arrepentimiento pero pasada las crisis ambos se esfuman.

Miguel Kottow