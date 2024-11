SEÑOR DIRECTOR:

Durante los últimos días vimos múltiples renuncias de autoridades que no lograron la reelección en sus respectivas regiones o municipios, con el objetivo de alcanzar a postular a cargos para las elecciones de 2025 o sumarse al gobierno.

Dicha práctica es, al menos, reprochable. En primer término, porque se demuestra una vez más que el ejercicio de la política responde a una vocación de poder y no del bien común; y en segundo lugar, porque no se honra el compromiso de concluir adecuadamente un rol tan importante, como es ser funcionario público elegido para representar los intereses de la mayoría de una comunidad. Y esto se acentúa cuando el funcionario no logra la reelección, pues demuestra que la municipalidad ya no es útil para sus propios intereses.

Max Weber sostenía que el verdadero político debe tener un espíritu de responsabilidad que lo lleve a subordinar sus deseos personales al impacto y las consecuencias de sus acciones sobre la sociedad. Este tipo de prácticas evidencia irresponsabilidad y falta de compromiso ético con el bien común y los ciudadanos, que son quienes terminan defraudados por decisiones oportunistas.

Samuel Gutiérrez Hurtado

Periodista