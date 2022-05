SEÑOR DIRECTOR:

La legislación laboral en materia de sala cuna es profundamente injusta con los niños y las mujeres. El artículo 203 del Código del Trabajo arbitrariamente distingue entre aquellas trabajadoras que se encuentran empleadas en empresas donde haya un mínimo de 20 mujeres contratadas con aquellas que no, asegurándoles el derecho a sala cuna solo a las primeras.

Lo anterior ocasiona que sean miles los niños que, por falta de financiamiento, no puedan acceder a los establecimientos parvularios, y que miles de padres, mujeres u hombres, no puedan emplearse formalmente por no tener dónde dejar a sus hijos.

Existe un amplio consenso en la necesidad de avanzar en universalizar este derecho. Sin embargo, por la incapacidad para limar discrepancias respecto a los mecanismos de financiamiento y en la participación o no de privados en su provisión, todas las iniciativas presentadas por los últimos dos gobiernos han fracasado estrepitosamente.

Así como se señala en una nota publicada por La Tercera, es urgente que logremos ponernos de acuerdo para resolver este asunto. En este sentido, es de un inmenso valor el paso que se ha dado en la Comisión de Trabajo del Senado, donde hemos aprobado unánimemente el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, que crea un fondo solidario al cual todos contribuiremos para asegurar su debido financiamiento.

Hago un llamado al Ejecutivo y a los parlamentarios a que no demoremos de manera innecesaria este valioso proyecto. Las distintas opiniones que tenemos son legítimas, pero no son imposibles de sortear como para, nuevamente, no poner a niños y las mujeres primero en nuestras prioridades nacionales.

Luciano Cruz-Coke

Senador y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado