SEÑOR DIRECTOR:

Tres muertes de carabineros en menos de un mes es catastrófico y consolidan la sensación de indefensión y ausencia del Estado. Frente a estos hechos y la crisis de seguridad que vivimos, las autoridades deben dar señales inequívocas de compromiso con la paz y la seguridad pública. En esta línea, leyes como “Nain-Retamal” son necesarias y dan señales importantes de apoyo a Carabineros.

Por otro lado, también es importante reconocer que el problema debe abordarse distinguiendo planos. Leyes despachadas en 10 días no solucionarán un problema cuya realidad es sumamente compleja y que aún no conocemos del todo. Por eso, con la misma determinación y con visión de conjunto debe abordarse la inseguridad en Chile, pues parte del drama es que el narcotráfico es una realidad mucho más grande y poderosa que las que muestran las políticas existentes para abordarlo. Si no avanzamos en medidas para dotar de inteligencia y preparación a Carabineros para combatir el narcotráfico y la cultura que los rodea, lamentablemente, seguiremos sumando víctimas.

El ánimo de urgencia no significa necesariamente un huracán legislativo; significa abordar con rapidez lo que requiere tratarse con rapidez, y enfrentar con decisión y liderazgo lo que exige tiempo y una mirada estructural.

Cristián Stewart

Magdalena Vergara

IdeaPaís