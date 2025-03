Sin solución para la convivencia escolar.

SEÑOR DIRECTOR:

Como apoderados vemos con preocupación que la vuelta a clases ha estado acompañada de episodios de violencia en distintos colegios del país. Pero nos preocupa mucho más que las soluciones que intenta dar el Ministerio de Educación no van en la dirección correcta. El proyecto de convivencia escolar que se discute en el Senado no considera la prevención ni el apoyo en el entorno escolar y, lamentablemente, no se ha incluido nuestra visión y opinión.

Esta propuesta no puede ser un saludo a la bandera. Los padres cumplimos un rol fundamental en la educación de nuestros hijos y queremos que ellos se eduquen en un ambiente seguro. El proyecto, tal como está, no nos garantiza que este problema comience a ser solucionado.

Ingrid Bohn Flores

Vocera Con Mis Hijos No Te Metas

Erika Muñoz

Confederación de Padres y Apoderados

Lucrecia Mena Acosta

Representante de Padres y Apoderados Mov “Tarapacá se levanta, ningún niño sin aula”