Sobre la Constitución

SEÑOR DIRECTOR

Me parecen de gran importancia los conceptos vertidos desde la óptica europea por Tania Groppi, académica de extensa actividad didáctica e investigadora internacional (además de haberse desempeñado por ocho años como asistente de dos jueces en la Corte Constitucional italiana). Destaco cuatro conceptos: 1) No debemos repetir el error cometido en México y Brasil, donde introdujeron disposiciones extensas y detalladas que son típicas de ley y no de una Constitución, lo que obliga sucesivamente a estarla rediscutiendo y modificando con frecuencia; 2) Gran responsabilidad de los medios en cuanto a ayudar a explicar y enseñar con habilidad y objetividad; 3) “Una Constitución no tiene sentido sin un Tribunal Constitucional”; 4) Lo más importante: “la búsqueda de acuerdos amplios en el marco político (que) es el verdadero sentido de una Constitución”.

Que lo vaya entendiendo aquella minoría que anuncia su voluntad de querer imponerse amenazando (o, peor aún, buscando el quiebre institucional).

Ricardo González Middleton

Cientista político

U. de Chile y U. de Bolonia