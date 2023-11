Terminar con la “cancelación” al Instituto Nacional

SEÑOR DIRECTOR:

Es positiva la condena transversal a las agresiones recibidas por Sergio Micco la semana pasada. Sin embargo, no puedo dejar pasar la frase “Para que la Universidad de Chile no se convierta en un nuevo Instituto Nacional, hay que terminar con la cultura de la cancelación”, emitida por el propio Micco. El diputado Andrés Jouannet, reafirmó esta idea estigmatizando a 3.465 estudiantes y a toda la comunidad que trabajamos día a día por educar y formar.

Me sorprende que hombres con cargos públicos relacionados al bienestar de la sociedad y el bien común -como el caso de un ex director del INDH y un diputado- emitan frases que dañan a menores de edad, a propósito de un evento en el que las y los institutanos no tuvieron nada que ver.

Está claro que no han conocido la cultura de pluralismo que se ha trabajado en el establecimiento y que se refleja, entre otros, en un histórico y actual reconocimiento a sus estudiantes en torneos de debate. Lejos de “cancelar”, el estudiantado ha recibido a invitados como Gloria Hutt, Mario Marcel, Emilia Schneider, o Jaime Bellolio entre otros.

Los estigmas con que se habla de la educación pública y del Instituto Nacional en particular, deben cesar. Es tiempo de avanzar hacia una educación de excelencia que es inclusiva y pedagógicamente de vanguardia, capaz de hacerse cargo de la sociedad de este siglo. Necesitamos un debate sano y honesto, que cuide al lugar donde 3.465 familias depositan sus esperanzas de futuro.

Confío en que las y los chilenos podamos dejar atrás los dichos de los señores Micco y Jouannet, por su carácter violento, inapropiado y discriminador hacia el estudiantado y al establecimiento público con 210 años de historia, que sigue estando al servicio de Chile y de su pueblo.

Carolina Vega Thollander

Rectora Instituto Nacional José Miguel Carrera