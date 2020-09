Transparencia y medios

SEÑOR DIRECTOR

El domingo recién pasado, La Tercera dio un paso adelante en la transparencia y profesionalismo que tenemos derecho a exigirle a los medios de comunicación. Sin ambigüedades ni dobles discursos, el editorial se la jugó por el apruebo, afirmando que es la mejor opción para el país.

Estoy en desacuerdo con cada uno de los argumentos usados para justificar su posición. El apruebo no es el camino más razonable para lograr la paz social; el acuerdo no fue una salida institucional a la crisis ni un punto de inflexión para la paz social; finalmente, el apruebo no representa una opción transversal que interprete a un sector importante de la centroderecha.

Pero hay algo en que estoy de acuerdo con La Tercera: que le hace bien a Chile saber que posición tiene el comité editorial de un medio de comunicación.

A diferencia de algunos críticos, que afirman que sería difícil opinar en un medio a sabiendas que la postura que uno defiende es contraria a la línea editorial, me pasa todo lo contrario. Sabiendo que posición tiene La Tercera, permite a los actores políticos expresarse con más libertad y confianza, sometiendo sus artículos a un mayor escrutinio de la ciudadanía y de sus lectores en la búsqueda de objetividad periodística.

Espero sinceramente que otros medios sigan el ejemplo y declaren abiertamente, en los distintos procesos electorales de relevancia, qué opción es la que mejor representa a su consejo editorial y los chilenos tengamos claridad desde donde se posiciona un medio. En Chile hay otros medios y periodistas que tienen una clara preferencia política y que, camuflados en la supuesta neutralidad y objetividad periodística, imponen su ideología por sobre el profesionalismo.

José Antonio Kast