TVN, Correos y MAC

SEÑOR DIRECTOR

En carta a La Tercera, semanas atrás, propuse que el edificio de TVN, que se ofrecía en venta, albergara al Museo de Arte Contemporáneo (MAC) lo que facilitaría la ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes.

Ahora, La Tercera informó que, al no haber interesados, TVN arrendó el tercer piso a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) que preside la primera dama, y que forma parte de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República.

Cómo no alegrarse que en tan rápida gestión la FOJI tenga un espacio que facilite su encomiable y valiosa labor. Y cómo no lamentar que no haya habido interés alguno en explorar la opción de albergar ahí al MAC.

Ahora está a la venta el edificio de Correos, en calle Exposición, con 22.500 m2 construidos y una ampliación autorizada de otros 11.000 m2, en una hermosa expresión de la arquitectura moderna chilena construida por el Estado, ubicado en un barrio que requiere una revitalización social y cultural. Hago un llamado al gobierno, a la Universidad de Chile, y a otras organizaciones de la sociedad civil, a aunar esfuerzos para que se instale ahí “nuestro” MAC.

Víctor Pérez Vera

Ex rector de la Universidad de Chile