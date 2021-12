¿Una injusticia para la justicia?

SEÑOR DIRECTOR

Hace unas semanas, siguiendo los procedimientos establecidos, la Cámara de Comercio de Santiago solicitó ser oída, entre otras, por la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención Constitucional. Para nuestra sorpresa recibimos una comunicación donde se señala que no fuimos seleccionados en el sorteo realizado para determinar a los expositores que se recibirán.

El Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, próximo a cumplir 30 años, es la institución que más casos de resolución de conflictos administra luego del Poder Judicial. El conocimiento y la experiencia en esta materia nos hacen responsables de transmitir y aportar lo que observamos tanto dentro como fuera de nuestro país, lo que podría ser recogido en la nueva Carta Magna. Son muchas las constituciones que reconocen los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en su texto y en muchos casos otros países miran a Chile como un referente en este ámbito.

Si bien es entendible que por tiempo y metodología no se pueda recibir a todos los interesados, parece ilógico que no se escuche a la institución que por tantos años ha aportado a nuestro país mecanismos de diálogo y resolución de conflictos. La sistematización de jurisprudencia, los programas pro-bono de mediaciones y sus resultados, la capacitación de profesionales en el tema, la administración de miles de arbitrajes, la relación de años de colaboración con el Poder Judicial, en resumen, la competencia y experticia del CAM en esta materia, requiere ser escuchada y no sometida a un sorteo.

María Teresa Vial Álamos

Presidenta CCS

Macarena Letelier Velasco

Directora ejecutiva CAM Santiago