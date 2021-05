SEÑOR DIRECTOR

La oposición plantea un gasto fiscal de US$ 17.600 millones en los próximos cuatro meses. Primero, no es clara la necesidad de un impulso de esa magnitud en momentos en que mejora la situación sanitaria y se comienza a reabrir la economía. Además, la magnitud de esta propuesta no responde a ningún estudio de las necesidades de las personas y alcanza un monto fuera de toda proporción: equivale a 24% del gasto público proyectado para 2021, y sería adicional.

Segundo, aunque la universalidad tiene como punto positivo que personas que enfrentan dificultades no se vean afectadas por criterios de focalización, Chile sigue siendo uno de ingresos medios, muy dependiente de un commodity que no sabemos cuánto tiempo mantendrá los altos precios.

Tercero, respecto de la deuda fiscal, aunque aún existe apetito por Chile, cuesta saber si el interés será el mismo en la medida que aumente el endeudamiento. Además, si el mayor gasto se financiase en gran proporción con deuda, podríamos superar el 40% del PIB de deuda bruta este año. Un stock de deuda a ese nivel es preocupante, considerando las proyecciones de presiones fiscales y mayores tasas de interés para los próximos años.

Finalmente, dado que en abril se retiraron US$ 2.000 millones del FEES, solo quedan US$ 6.500 millones, la mitad del valor en 2019. El problema de seguir usando este fondo es que nos deja expuestos en caso de un nuevo shock negativo para la economía. Si nos vemos enfrentados a un cierre de financiamiento externo, tendremos poco donde echar mano.

Esperamos que el acuerdo sea coherente con las posibilidades del país y no implique hipotecar el futuro.

Mauricio Villena

Decano Facultad de Economía y Empresa, UDP

Hermann González

Coordinador Macro, Clapes UC