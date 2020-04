Vacaciones: ¿es ese el debate?

SEÑOR DIRECTOR

Bajar la angustia por la pérdida de aprendizajes y dar tranquilidad debe ser un principio orientador en las decisiones. Después de la salud, la prioridad es el bienestar psicoemocional de las personas. Desde esta perspectiva, y frente al escenario poco factible de retornar a clases, adelantar vacaciones parece apresurado y poco acertado.

El año será excepcional y no se entregarán todos los contenidos. Esto implicará ajustes curriculares, suspender Simce y pruebas, adecuar PSU, etc. Adelantar vacaciones para maximizar la etapa posterior, no se ajusta a este criterio y entorpece otros objetivos. En Chile, la violencia intrafamiliar es muy elevada y el aislamiento podría incrementarla.

Los colegios deberían mantener el contacto con sus estudiantes y consolidar sus estrategias, considerando la diversidad de contextos y recursos de los hogares. Se valoran los esfuerzos por instalar estrategias digitales, pero aún no estamos preparados para eso y es solo un complemento. La estrategia central debiese recurrir a los fundamentos de la educación y apoyarse en recursos masivos como libros escolares u otros, TV educativa, canciones y teléfono.

En un país donde el Estado se ha desdibujado, se pierde de vista que la educación tiene un gran potencial para apoyar la crisis. Resulta paradójico que cuando el arma más poderosa para combatir la pandemia es el comportamiento de las personas, el sistema educativo tome vacaciones.

Ante el individualismo, hay que volver al colectivo, y así como Salud, aunque tarde, creó una mesa, el Mineduc debería hacer lo mismo. Discutir mediáticamente, primero, la suspensión de clases y ahora esto, solo generan desconfianza y confusión. Son tiempos duros y tomar decisiones no es fácil. La única certeza es que la inteligencia colectiva representa nuestra mejor estrategia.

Valentina Quiroga

Ex subsecretaria de Educación