Vacunación Covid-19

SEÑOR DIRECTOR

Al 12 de noviembre, la OMS declara que existen 212 proyectos de vacunas candidatas para prevenir SARS-CoV-2; de ellas, 48 en etapa de validación clínica y 164 en preclínica. Actualmente, 11 están en ensayos clínicos de fase III. Según la encuesta Ipsos, los tres países con mayor intención de vacunación son China (97%), Brasil (88%) y Australia (88%). En general, la disposición mundial es más bien optimista y cree que una vacuna de uso masivo estará disponible pronto. Y en Chile, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a vacunarnos?

Si bien 7 de cada 10 chilenos, de acuerdo con estos datos, estarían dispuestos a vacunarse, solo el 38% cree que la vacuna podrá estar disponible pronto. La preocupación del 52% está centrada en los efectos secundarios: 2 de cada 10 piensan que no sería efectiva, el 19% sigue pensando que no tiene riesgo de contraer Covid-19, y de 10 personas, 2 no creen en las vacunas. Otras encuestas evidencian preocupaciones similares: disponibilidad, coste, efectividad, efectos secundarios y otros.

Necesitamos mejorar las estrategias de comunicación que generan resistencias a vacunarse. Se requiere levantar un interlocutor válido a nivel del Ministerio de Salud, trabajar con los equipos de las redes e identificar noticias falsas. Deber del Estado es garantizar el acceso de grupos más vulnerables, evitar el uso político y evitar profundizar las brechas y la desigualdad social. Cuando tengamos la vacuna, nos enfrentaremos a diversas posturas, y ya será demasiado tarde para tratar de informar o revertir la desinformación.

Andrea Avaria

Loreto Fuenzalida

Nicolás Cifuentes

Daniela Toro

Investigadores Universidad Autónoma de Chile