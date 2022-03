SEÑOR DIRECTOR

A propósito de la invasión y genocidio que los rusos están perpetrando en Ucrania, con características dramáticas y de temibles consecuencias, me hace recordar por analogía la célebre frase de Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, pronunciada durante la Guerra Civil Española: “venceréis pero, no convenceréis”. Aquella locución tiene un contenido patrio de enorme fundamento, ya que las fuerzas rusas poseen todo el poderío bélico, destructivo y avasallador para aniquilar y vencer aquel país. Sin embargo, Unamuno agregó después del venceréis “pero no convenceréis”, porque aquello significa persuadir, y para persuadir se requiere razón, derecho y humanidad.

Luis Aravena Rodríguez