Violencia en La Araucanía

Según el último balance del fiscal regional de La Araucanía, la violencia rural creció un 69%, con 122 ataques y cuatro fallecidos en 2020. El conflicto en la zona sigue en aumento pese a la pandemia; siendo lo más asombroso que sectores extremistas sigan promoviendo y legitimando una lucha que cuesta vidas de personas y se dé pase libre al tráfico de droga, adquisición y uso ilícito de armamento de guerra y a los ataques incendiarios.

Hoy, la dimensión del conflicto dejó de tener una solución de carácter policial, en ese sentido no deja de ser importante devolver herramientas a nuestras policías, mas no son los responsables de dar solución; como también dejó de tener una solución de carácter constitucional, ya que una nueva Constitución no será la solución al conflicto, mucho menos quien traiga paz con solo reconocer a los pueblos indígenas. Por ello, necesitamos autoridades empoderadas y con determinación al momento de enfrentar problemas de gran envergadura. Es fundamental comprender que, si no hay luces de paz, en 5 o 10 años el conflicto quizás tenga un carácter irreversible. Las familias esperan vivir en paz y que las situaciones de violencia se dejen de tratar como los que algunos con relajo caracterizan como “casos aislados”.

Sebastián Millán Calisto

Fundación para el Progreso