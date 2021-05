Volver a producir vacunas en Chile

SEÑOR DIRECTOR

El Global Biopharma Resilience Index publicado por el Financial Times indica que el futuro de la producción de biofármacos está evolucionando desde grandes centros manufactureros hacia una deslocalización regional gracias al avance de las nuevas plataformas, más rápidas y flexibles, disminuyendo los costos de capital y de operación respecto a tecnologías antecesoras.

Así lo han entendido países como Australia, Canadá y Reino Unido, que mediante alianzas público-privadas entre universidades, empresas y estados han comenzado a instalar en 2020 sus propios centros de manufactura. Del mismo modo, la OMS se encuentra impulsando la producción de vacunas en países emergentes.

Estas iniciativas, al igual que la del Parque Carén de la U. de Chile entiende que la I+D será global y que la producción futura será más descentralizada, lo que fomentará el desarrollo tecnológico y económico de los nuevos entrantes. ¿Por qué Chile no habría de considerarlo?

Algunos datos: la industria farmacéutica local genera cerca de US$ 200 millones en exportaciones FOB, contribuye con casi 70.000 puestos de trabajo directos e indirectos; las universidades, por su parte, han generado más de 30.000 publicaciones en “Medical & Health Science” (2008-2019), casi el 20% de todo lo publicado por el país, participando en un circuito de I+D competitivo globalmente y la industria veterinaria chilena posee know how e infraestructura local en producción de vacunas animales.

En conjunto con socios internacionales, nuestros equipos trabajan en los estudios de preinversión para un centro de manufactura en Chile. Sabemos de primera mano que es complejo, desde el abastecimiento de materias primas, pasando por el diseño de planta y de procesos, así como las licencias de patentes que permitan operar respetando los derechos de terceros, sin embargo, es momento de abordarlo.

Invitamos a confiar en el trabajo serio, no presuponer intenciones, dejando de lado la incredulidad y avanzar en conjunto como país en esta relevante materia.

Carlos Saffie

Director de Innovación Universidad de Chile

Elmer Torres

Vicepresidente Ejecutivo ASILFA