Cinco almuerzos para probar esta semana

¿Qué hay de almuerzo? Esta pregunta, en apariencia inocente, puede traer consigo una carga de ansiedad no menor para quien esté a cargo de la alimentación del hogar. ¿Otra vez tallarines con salsa? ¿Arroz con pollo? A veces, algunos condimentos o ingredientes especiales hacen la diferencia entre un plato aburrido y uno que se pueda convertir en un clásico familiar.

Albóndigas de cerdo y jengibre

A veces, para comer rico y variado hay que salir de las cajas que nos hemos armado. Las albóndigas no siempre tienen que ser con carne de vacuno, y esta receta lo deja más que claro. Además, se trata de una preparación llena de sabores, donde el ajo y el cebollín son protagonistas.

Si crees que las albóndigas tienen que ir con salsa boloñesa, estás camino a sorprenderte, porque acá la propuesta es con salsa BBQ, y no de la que puedes comprar en el súper, sino que la que haces tú mismo con solo cuatro ingredientes.

Revisa la receta aquí https://www.latercera.com/paula/albondigas-cerdo-jengibre/

Pechugas de pollo con relleno mediterráneo

Por algún motivo, el pollo no es un favorito a la hora de comer. Pero lo cierto es que se trata de una proteína animal barata, de bajo porcentaje de grasa, y extremadamente versátil, solo que pocas personas lo saben cocinar como corresponde, quedando seco y desabrido. Esta receta viene a cambiar esas percepciones.

Combinando las pechugas de pollo con la dieta mejor evaluada a nivel internacional- la Mediterránea-, esta receta mezcla la proteína con aceitunas negras, tomates, pimentones, jamón serrano y una serie de especias, que harán de este plato cualquier cosa menos aburrido. Se puede comer solo o acompañado por un arroz sencillo, ensalada o puré.

Revisa la receta aquí https://www.latercera.com/paula/pechugas-pollo-relleno-mediterraneo/

Curry de garbanzos con brócoli y raita de pepinos

Durante la semana no pueden faltar las legumbres. Son una buena fuente de proteína vegetariana, y además tienen la capacidad de sumar sabor y textura a cualquier preparación. Y si hablamos de garbanzos con curry, el éxito está asegurado.

Además de incluir brócoli, esta preparación nos presenta la raita, una salsa tradicional de la cocina india, que por lo general lleva yogurt, pepino y menta fresca, y que le dará un twist refrescante a este guiso casero.

Revisa la receta aquí https://www.latercera.com/paula/noticia/curry-de-garbanzos-con-brocoli-y-raita-de-pepinos/BN5K4BVS6NF7XBZZRYI6IYY3CQ/

Shaksuka tradicional

Originalmente, llamamos a esta receta shaksuka para la lluvia, pero lo cierto es que solo es necesario que bajen un poco los grados para que esta preparación sea perfecta. Es muy versátil y se puede consumir tanto en el desayuno como en el almuerzo y la cena, y mejor aún si se hace acompañando con un pan tostado de masa madre para untar.

Un punto a favor para esta versión del clásico plato oriental, es que no necesitas una sartén de fierro fundido para prepararla, sino que está pensada en hacerse a la paila, como si estuvieras preparando un plato de huevos. Así, no quedan excusas para probarla.

Revisa la receta aquí https://www.latercera.com/paula/shaksuka-para-la-lluvia/

Papas rellenas de ricota y espinaca

Un giro a la clásica papa rellena, que has probado tantas veces que ya no te acuerdas cuántas. Cambiamos el queso amarillo por la ricota, rica en calcio y proteínas, para ofrecer una alternativa un poco más nutritiva. No te sientas intimidado por esta preparación, porque solo requiere de cuatro ingredientes más los aliños, y nada es difícil de encontrar.

Por otro lado, es posible que el paso más complejo de esta receta sea cortar las papas, porque todo lo demás es mezclar el relleno y llevar la papa al horno. Imposible más fácil y sacador de apuros, para cuando hay poco tiempo y tenemos ganas de comer algo rico y calentito.

Revisa la receta aquí https://www.latercera.com/paula/noticia/papas-rellenas-de-ricota-y-espinaca/NXYNBLKXZBFDDPAG5REYWAUABA/