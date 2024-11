Cómo hacer alfacookies: dos dulces en uno (y sin azúcar).

Puede parecer un exceso (y quizá lo sea): un alfajor hecho de dos grandes galletas con chips de chocolates y relleno de manjar. ¿No será mucho derroche, digo yo?

No tanto si a esta bacanal dulce, una fusión seguramente desmesurada, le sacamos a su principal agente de conflicto: el azúcar. Porque esta receta, ocurrencia de la popular Sofía Van De Wyngard (@lomismoperosano), es una patada de placer y lujuria, pero el dulzor proviene de sucedáneos (como la alulosa o la tagatosa), que no aportan calorías ni tampoco problemas a quienes no pueden comer azúcar. Ahora bien: si no tienes estos endulzantes a mano o te da lo mismo sufrir las consecuencias, puedes hacerlo con azúcar (vivimos todavía en un país libre).

El resto es muy fácil: se trata de hacer galletones de maicena con chips de chocolate, hornearlos por diez minutos y luego ponerles manjar, dulce de leche, mermelada o lo que se te ocurra. Si tienes hijos, te toca cuidar a tus sobrinos o vienen tus nietos el fin de semana, es una buena oportunidad para que apaguen las pantallas, se ensucien un poco las manos y hagan una receta que recordarán para el resto de sus vidas.

Alfacookies

Ingredientes (para 8 unidades)

2 huevos

1 taza de harina de avena (100 grs)

1 taza de maicena (110 grs)

1/3 de taza (40 grs) de algún endulzante en polvo (de preferencia alulosa o tagatosa) (40 grs)

1/8 de taza (30 ml) de aceite (de coco, oliva o maravilla) (30 ml)

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 grs de chips de chocolate sin azúcar

Dulce de leche/manjar sin azúcar.

Preparación