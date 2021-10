Flores comestibles: Todo lo que tienes que saber sobre este ingrediente primaveral

Como pudiste ver en nuestro recetario de octubre, Frescura Primaveral, algunas recetas dulces cuentan con un ingrediente muy particular, que pocas personas se atreven a incorporar en sus platos: hablamos de flores comestibles, perfectas para sumar color y sabor.

Pero ¿son todas las flores comestibles? Cuando hablamos de este ingrediente no queremos decir que salgas al patio a cortar flores para usar de topper en tus pasteles. Existen variedades de flores que son específicas para la repostería, y que las personas podemos consumir sin problema alguno.

Estas son algunas de las que te recomendamos probar:

-Caléndulas

-Flores de tomillo

-Flor de hibisco

-Amapolas

-Rosas

-Crisantemos

Si bien esas son algunas de las más ricas, la mayoría de las flores pueden ser parte de nuestros platos, si tenemos cuidado. Un viejo truco, para saber si son comestibles, es cortar el tallo de la planta y frotarlo por el brazo: si la piel se irrita o sientes que te pica, lávate y no consumas su flor. Pero si no te hace daño, no tendrás problemas.

Y aunque es posible que nunca las hayas probado, lo cierto es que en el mercado existen varios lugares donde puedes encontrar estas flores, o sus semillas para poder cultivarlas en casa. Sin ir más lejos, en supermercados grandes las puedes encontrar, pero si buscas en las web verás varios proveedores que pueden llevártelas a casa.

Úsalas como decoración de galletas, sobre el glaseado, en el merengue de una torta, en un cóctel primaveral o incluso sobre una ensalada, para aportar sabor y color. Se trata de un paso que toma poco tiempo, y que en dos segundos realza un plato originalmente aburrido.