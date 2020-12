Aceite de oliva: ¿El secreto mejor guardado de la cosmética?

Como tantas otras celebridades que en los últimos meses han sacado líneas de cuidado de la piel y maquillaje, Jennifer Lopez mostró a sus seguidores los primeros productos de JLo Beauty, según ella basados en la rutina de belleza de su mamá y responsables de su piel de aspecto turgente e iluminado. Ante la incredulidad de varios, y el enojo de otros por no admitir que, al menos, ha usado bótox, la cantante, actriz y ahora emprendedora del mundo de la cosmética, aseguró que nunca se ha sometido a un procedimiento de ese tipo y que debe el aspecto de su piel, en parte, a la aplicación de aceite de oliva.

Por supuesto, esto llamó la atención pues ¿qué tendrá que ver el aceite de oliva con el cuidado del rostro? Es por eso que antes de que cambies tus cremas y serums por aliños de la despensa, aclaramos algunas dudas sobre si realmente sirve de algo y si es que puede provocar más daños que beneficios.

“Siempre le digo a mis pacientes que la comida es para comérsela y no para echársela en la cara”, dice Katherine Barría, dermatoestética de Clínica Alemana, y recalca: “Natural no es sinónimo de hipoalergénico, y hemos visto reacciones alérgicas e irritativas bastante importantes por el uso de estos productos caseros. Por otro lado, cuando está en bruto no se va a conseguir la concentración del activo de forma potente, como sí sucede en cremas que además fueron trabajadas y estudiadas por especialistas”.

Dicho esto, son muchas las personas que concuerdan con JLo sobre los efectos positivos del aceite de oliva, por lo que de alguna parte tiene que venir la suposición de que sirve para mejorar el aspecto de la piel. Barría explica que se debe a que contiene ácidos grasos y polifenoles, responsables por mantener la barrera cutánea, además de vitamina E que es un buen antioxidante.

Pero aclara: “No vamos a conseguir las concentraciones necesarias y, por otro lado, el aceite va a quedar sobre la piel, pues no tiene la tecnología necesaria para penetrarla, como sí la tiene un producto especialmente diseñado para eso”.

Este secreto de belleza no es solo ineficaz, sino que potencialmente dañino: “Personas con tendencia a una piel mixta, grasa o acnéica verán mayor presencia de comedones, se les van a tapar los poros y sufrirán brotes de acné”.

Si quieres aprovechar los beneficios de los ingredientes activos del aceite de oliva, te recomendamos los siguientes productos que puedes encontrar en el mercado, y que evitarán que desperdicies el aliño de tus ensaladas.

Le Petit Olivier: Cuidado de noche, Nutritivo Aceite de Oliva. $13.990 en Ecotienda Natural.

Tessa: Suero hidratante Beauty Oil. $26.900 en Blush Bar.

Natural Plants: Emulsión reafirmante e hidratante de lifting facial. $30.328 en Linio.