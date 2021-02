Alternativas ecoamigables para la vida diaria

Existen muchos productos que utilizamos a diario en nuestros hogares, pero que causan un gran daño al medioambiente. A continuación, proponemos artículos que sirven para solucionar los mismos problemas pero que tienen un impacto positivo en la naturaleza.

Envoltorios de cera de abeja

Uno de los productos que quizás más se utilizan en la cocina es el rollo de plástico para envolver, el cual se bota tras un solo uso. Una de las alternativas que puede reemplazar este producto son unas envolturas de género de algodón que están impregnadas en cera de abeja y otros ingredientes naturales no tóxicos. Son reutilizables, lavables y permiten que los alimentos respiren y se preserven correctamente. Estos se pueden hacer en la casa o encontrarlos en el mercado.

Esponja de Luffa

Para reducir nuestra huella de carbono, la luffa es una de las alternativas más amigables con el medio ambiente. Esta planta originaria del sureste asiático, cuando su fruto madura, se convierte en un material fibroso que se utiliza como esponja, perfectas para ocuparlas en la cocina o incluso en la ducha ya que no dejan ningún residuo perjudicial en la piel.

Bolsas de almacenamiento de silicona

Cuando guardamos alimentos o empacamos nuestras colaciones, solemos utilizar bolsas plásticas selladas como una alternativa liviana y fácil de transportar. Sin embargo, la vida útil de estos productos es baja y una alternativa para evitar recurrir a ellas son las bolsas de silicona. Son reutilizables y sirven para almacenar, congelar o incluso cocinar en el microondas.

Detergentes ecofriendly

Los detergentes convencionales están hechos con químicos que contaminan el agua y aquellas sustancias que no son biodegradables, no pueden ser eliminadas por el tratamiento de aguas residuales. En cambio, los detergentes biodegradables están compuestos por sustancias que se descomponen o se degradan en el corto tiempo, por lo tanto, no significan una amenaza para los ecosistemas.

Bastoncitos de silicona/madera

Los bastoncillos para limpiarse las orejas (los clásicos cotonitos) se han convertido en uno de los productos más controversiales en cuanto al daño en el medio ambiente, puesto que en su mayoría terminan varados en las playas, océanos, ríos, entre otros. En la actualidad, se pueden encontrar estos bastoncitos hechos en base de madera y algodón. Además, también se pueden encontrar de silicona, los cuales son reutilizables y tienen doble punta para diferentes tipos de limpieza.

Rasuradora reutilizable

Las afeitadoras, en su mayoría, están hechas de plástico y duran solamente unos cuantos usos. Una alternativa para no ocupar sus versiones desechables son las de metal que están diseñadas para durar varios años. Se les puede cambiar la hoja de filo (cada lado de la hoja dura aproximadamente un mes).

Ducha ahorro de agua

Uno de los trucos para reducir el consumo de agua en el hogar es usando duchas de bajo consumo. Se pueden encontrar dispositivos que permiten reducir el caudal de agua que cae, sin perder el confort ni la sensación de cantidad. Estos dispositivos pueden llegar a ahorrar hasta un 70% del consumo. El secreto está en que vaporizan agua como lo hacen los aerosoles, y las gotas que caen son más pequeñas y rinden lo suficiente.