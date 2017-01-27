Amaro Gómez-Pablos: confesiones de un romántico

Paula 1218. Sábado 28 de enero de 2017.

¿Cómo se pone un hombre cuando se enamora?

Es un toro que llora y olvida que es toro.

¿Qué tan romántico eres?

Mis amigos me tildaron de idiota porque dejé pasar una ocasión dorada como la de la película El graduado. Fue en Ibiza. Tenía 14 años. Yo era el mancebo, además virgen… ¿Ella?, esculturalmente mayor y con ganas de enseñarme todo. Me excusé tartamudeando como un Hugh Grant y procuré ser educado. Y bueno, unos años después hice lo mío, pero con corazón, no solo con testosterona.

¿Cómo seduces?

Los hay pescadores y los hay cazadores. Unos tiran la línea con el anzuelo y esperan a que pique. Los cazadores andan con el rifle y disparan. No es la más fina analogía pero resulta ilustrativa. Yo soy un combinado.

¿Qué te enamora de una mujer?

Caigo fulminante ante su alegría. Esa felicidad sincera, no la simulada. Y mejor todavía si tiene su cuota de pena pero sabe celebrar el minutaje. Supongo que me atrae la gratitud. Que sepa que todo es efímero y no pierda el tiempo con tonteras. Me enamora la chispa. La iniciativa. La travesura ocasional. La curiosidad. Y me enloquece que sea mujer de Chanel y hembra a la vez.

¿Cuál es la herramienta infalible con la que enamoras a una mujer?

No pretendo enamorar a ninguna porque estoy muy feliz con Marly (Aponte, su actual pareja) y nos ha costado construir lo nuestro. Chile es un país de mucho juicio anticipado y ponzoñoso. Pero para no evadir tu pregunta, te diría que el humor es fundamental.

¿Qué es lo más romántico que has hecho por amor?

Casarme con Pilar (Ruiz, su primera esposa) a sabiendas de que tenía cáncer. Fue precioso, casi delirante: una oda a la vida a concho. Nos llevábamos de maravilla sabiendo que lo nuestro era cuenta regresiva desde un inicio. Por eso no había tiempo que perder y reíamos un montón en medio de nuestras batallas. Juntos en la quimio y entre mis idas a cubrir guerras. Volvía de Afganistán y nos íbamos de viaje a algún lugar exótico para acumular fotos y vivencias y tener más munición para seguir peleando por lo nuestro. En la siguiente sesión de quimio sacábamos el álbum, repasábamos lo recorrido y nos preguntábamos, "¿y ahora, adónde vamos?". Cuando la diagnosticaron, a Pilar le dieron un año. Vivimos casi seis y los gozamos intensamente.

¿Cuándo un amor es verdadero amor?

Cuando hay complicidad. Cuando desnudarse es des-anudarse. Cuando le das la mano a tu pareja y aceptas lo que te dice, que ha optado por partir y prepararse para la muerte tras preciosos años de lucha juntos o cuando se sobreviven tres años recientes de intenso acoso mediático porque se tiene la certeza del sentimiento y se encara el vendaval de prejuicios y sus consecuencias.

¿Cuál es la clave para que una relación de pareja funcione?

Mi padre tenía una frase: "el amor es humor". La risa es el mejor termómetro. Cuando se deja de reír es porque la relación de pareja está seca, marchita y le falta agua.

Tres razones para terminar una relación amorosa…

El tedio. La antipatía hacia la familia y los amigos. La ingratitud hacia la vida. Y el insaciable apetito por lo material viviendo de las apariencias y actuando a ser lo contrario.

¿Qué es lo mejor para mantener viva la sexualidad en la pareja?

Siendo joven, una mujer me dio un consejo: "el mayor afrodisiaco es la confianza". La confianza es la carta de navegación.

¿Tu secreto para lograr el preámbulo perfecto?

Respetar los silencios y mirarse con atención. Nunca transgredir ese momento sagrado.

¿Cuál es el lugar más osado donde has hecho el amor?

Paso. No quiero problemas con la junta de vecinos (ríe).

¿Qué quiere el hombre despues del sexo? "La mayoría, dormir. A mí me gusta la sobremesa. Se conversa un poco y se vuelve a tapear", dice Amaro.

¿Alguna buena historia de motel, sin nombre ni apellido?

Siendo universitario y teniendo entre mis manos a una dulce y despampanante chica, ofrecí un sensual masaje tailandés. Todo bien hasta ese momento, pero cometí un gravísimo error: confundí las cremas y le eché con mucho entusiasmo una pomada mentolada. La caricia se convirtió en soplo y terminé siendo el fuelle de la noche. "Hacer el amor contigo es como hacer el amor con un Halls", me gritó. Nunca lo olvidaré.

¿Qué quiere el hombre después del sexo?

La mayoría, dormir. A mi me gusta la sobremesa. Se conversa un poco y se vuelve a tapear.

¿Se puede estar enamorado de dos personas a la vez?

A mí no me ha pasado pero pregúntale a Diego El Cigala y su Corazón loco. Dice la canción: "una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez, y la otra es el amor prohibido, complemento de mi alma y a la que no renunciaré". ¡Ojo! No es algo exclusivo de los hombres.

¿Has llorado por amor?

¡Uf!, tantas veces.

Si pudieras retroceder a tu adolescencia y darte a ti mismo un consejo sobre el amor, ¿qué te dirías?

"El amor no es literatura si no se escribe en la piel". Son palabras de Serrat.

Y a tu hijo Alonso, ¿qué consejo le darías?

Que procure más de un tatuaje, metafóricamente hablando (ríe). Y que se maraville el día en que el niño pueda ser padre. Las mujeres tienen ese despertar. Los hombres no tendemos a ser tan conscientes de nuestras transiciones.

¿Te gusta hablar de amor?

Me encanta, aunque no procuro respuestas. Ya sabes, como periodista lo mío son las preguntas (ríe).

¿Eres de los románticos de antaño o de los románticos en tiempos de redes sociales?

De antaño. Prefiero Rocinante a Twitter.

¿Cuáles son tus propias leyes del amor?

No tengo. Pero sí procuro evitar la inercia o la monotonía, en todo ámbito.

Tu filosofía del amor sería…

De la pasión a la com-pasión, leí por ahí. Así evoluciona el compañerismo más íntimo. No sé si es verdad. Estoy de aprendiz.

¿Qué puede desenamorarte de una mujer?

La vulgaridad. Y la petulancia.

¿Cuánto tiempo es lo máximo que has estado solo?

Unos tres años.

¿Cómo se supera el desamor?

Tiempo, viento, mar y buenos amigos.