Bloguera a los 64

Paula 1243. Sábado 13 de enero de 2018.

Por Rita Cox / Fotografía: Calvin August Lom.

Mientras que los nombres de blogueras e instagramers de moda se confunden en el océano de tendencias y selfies, 2017 arrojó uno claro y fuerte: Lyn Slater. La estadounidense de 64 años, profesora de Trabajo Social de la Universidad de Fordham, terminó como protagonista de la campaña de primavera de Mango, A Story of Uniqueness, entrevistada en toda revista relevante y con 283 mil seguidores en su cuenta de Instagram Accidental Icon, uno de los brazos del blog homónimo que fundó en 2014, cuando por accidente se transformó en figura de moda. Como ha contado ya en tono de leyenda, esta mujer casada con un científico, madre y abuela, estaba parada en las afueras del Lincoln Center durante la Semana de la Moda de Nueva York, cuando un enjambre de fotógrafos comenzó a retratarla atraídos por el atractivo que provocaba su traje de Yohji Yamamoto, una cartera Chanel y ese pelo cano, marca registrada ya, junto a los anteojos oscuros que, como Joan Didion, no se saca jamás.

Desde entonces, motivada por lo que no encontraba en revistas ni blogs, es decir, una relación adulta e inteligente hacia la moda, comenzó a escribir. No ha parado. Hoy, además de sus looks, donde no hay marcas a la vista ni histeria fashionista, sus textos van desde anécdotas hasta reflexiones gatilladas por un corte de pelo masculino que acaba de hacerse. Imperdible es su ya clásico Weekend Fashion Bibliography, sección semanal donde regala una selección de links sobre variadas materias de moda.