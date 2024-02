Celebrar San Valentín con una amiga

“La verdad es que nunca en la vida me había sentido parte de algún círculo de amistad. Nada que me hiciera sentir pertenencia, como un espacio seguro. Nunca había tenido una mejor amiga, o si la tuve, fue pasajera, durante el colegio o universidad. Esto hasta la pandemia, cuando conocí a Constanza, mi mejor amiga.

Desde entonces, ella se convirtió en la persona más fundamental en mi vida. Con ella me di cuenta de que uno sí puede tener mejores amigos, uno sí puede ser vulnerable, uno sí puede sentirse como en un hogar, no solamente con una pareja, sino que con una persona. Ella es mi persona.

Hasta a mi pareja le he dicho eso, que la Coni es mi alma gemela. Incluso muchas veces me pasa que si tengo que decidir entre ver a mi pololo o a ella, prefiero ver a mi amiga. Los amo a ambos, pero ella me completa. La Coni me hace sentir como la persona más feliz.

Por eso el año pasado decidimos celebrar, en vez del 14 de febrero, el Galentine’s Day con ella. Conocimos el concepto en Tik Tok. Surgió en Estados Unidos, como una forma de celebrar la amistad femenina y también como resultado del vacío que puede generar en algunas personas San Valentín. Cuando lo vimos, de inmediato nos entusiasmó. Vimos que era una tendencia muy linda y nos pusimos de acuerdo para ir a una cafetería juntas. Y es que ambas creemos que nuestra amistad también merece ser celebrada.

Después de tomar desayuno en una cafetería, fuimos a ver una película. Decidimos pasar el día juntas porque ella había tenido un quiebre amoroso y estaba soltera, entonces consideré que era bonito celebrar nuestra amistad. Entendí que puedes tener a una persona que te haga sentir tan segura y en paz como una pareja.

Así que este año lo vamos a repetir. Nos inscribimos en un taller de cerámica. La idea ese día es arreglarnos e ir a esta clase. Hemos visto muchas reseñas en TikTok y estamos muy entusiasmadas: es un espacio muy bonito, cómodo, además va a haber vinos para compartir. En el fondo, será una experiencia para recordar. Y es que creo que es valioso tener estos recuerdos con amigas.

A veces vemos videos de mujeres viejas juntas, amigas, pasándolo bien, y decimos que así seremos nosotras. ¿Cómo no celebrar este tipo de amistad?

Para mí hay muchas formas de amar, no sólo existe el amor de pareja y cada cual debería celebrar el día del amor con quién mejor lo sienta.

Yo al menos, elijo a la Coni. Nunca había sentido una conexión tan intensa como la que tengo con ella. Y aunque sé que así como con las parejas con las amigas tampoco es bueno creer que la vida se nos acaba si no están, igual siento que si ella no estuviera, mi vida no sería lo mismo”.